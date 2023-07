L'Académie nationale de médecine reconnaît l'utilité thérapeutique de l'eau thermale de Saint-Jean d'Angély

C'est une grande avancée pour la création d'un futur centre thermal à Saint-Jean d'Angély. L'Académie nationale de médecine vient de rendre un avis favorable concernant l'exploitation de l'eau minérale naturelle de la ville. Elle est désormais reconnue pour ses vertus thérapeutiques. L'efficacité de cette eau chaude sulfatée pour lutter contre des rhumatismes est désormais prouvée.

"Il y a trois ans, un centre thermal expérimental a été construit pour réaliser une mini-cure sur 173 patients atteints de gonarthrose (l'arthrose de l'articulation du genou ndlr). Six mois après, un examen clinique a prouvé que ces patients avaient des résultats très positifs", relate la maire de Saint-Jean d'Angély Françoise Mesnard. C'est elle qui avait initié le projet après son élection en 2014 en se mettant en relation avec ValVital, n°2 du thermalisme en France. Un dossier a été rédigé par l'entreprise pour l'Agence Régionale de santé qui a transmis le rapport à l'Académie nationale de médecine en décembre 2022.

Accueillir 5000 patients

Le sésame essentiel permet de passer à une phase de validation par le ministère de la Santé. "Nous visons un permis de construire avant la fin d'année 2023 et le premier coup de pioche l'année prochaine", espère la maire. Le centre devrait être bâti sur l'ancienne caserne militaire. 5000 curistes seraient accueillis chaque année par une équipe d'une quarantaine de personnes, c'est l'objectif après cinq ans de fonctionnement. "C'est aussi un moyen de soutenir la vie locale et ses commerces. 500 personnes de plus passeraient chaque jour entre avril et novembre."

L'ouverture est prévue à l'horizon 2026-2027.