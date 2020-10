L'accès à un médecin de garde est renforcé dans le Sénonais

Xavier Péquignot et Aurélie Moser, de l'espace santé Simone Veil de Saint-Clément dans l'Yonne. Le médecin de garde est accessible via le 3624 ou 3966

C'est une offre de soins supplémentaire dans un paysage médical icaunais qui en a bien besoin.

Des horaires de garde adaptés aux navetteurs

Aurélie Moser préside l’espace de santé Simone Veil. Selon cette généraliste, les Sénonais nécessitent d’avoir accès à un médecin à des horaires tardifs : "il y a de moins en moins de médecins généralistes, au niveau des horaires, la complication est de trouver des créneaux en urgence et en plus de cela, nous sommes quand-même sur un territoire où _on a beaucoup de gens qui viennent de la région parisienne, par rapport à leur travail_. Ils reviennent en fin de journée et donc cela permet d'avoir une offre de soins supplémentaire, sur des horaires qui sont plus accessibles pour eux."

Eviter d'engorger les urgences

Autre intérêt d’une telle structure, c’est d’éviter aux patients de se rendre aux urgences pour rien. Chaque année, au niveau national, les urgences accueillent 10% de patients en plus, rappelle Eve Robert, délégué de l’agence régionale de santé dans l’Yonne : "on constate qu'aujourd'hui une bonne partie de l'afflux supplémentaire qu'on constate chaque année dans les services d'urgence est lié à des demandes sur des pathologies relativement courantes, qui ne présentent pas de critères de gravité très élevés."

De moins en moins de médecins de garde dans l'Yonne

Il faut dire qu’il y a aussi moins de médecins de garde dans l’Yonne, rappelle Xavier Péquignot, de SOS médecins à Sens : _"_cela a disparu dans certains secteurs, peut-être par manque de médecins mais aussi parce qu'il avait une activité très importante la journée, avec des médecins généralistes qui sont très très pris et qui malheureusement ne pouvaient plus se permettre d'effectuer ces tours de garde."

Avec une structure médicale, équipée et sécurisée, l’espace Simone Veil espère attirer de nouveaux médecins pour effectuer des gardes. Si vous êtes dans le nord de l'Yonne, vous pouvez contacter la maison médicale de garde de Saint Clément en appelant SOS médecins au 3624 ou le service de régulation des médecins généralistes au 3966.

Des horaires tardifs toute l'année

Le médecin de garde est disponible du lundi au vendredi de 20 heures à minuit. Le samedi de midi à minuit. Le dimanche et les jours fériés de huit heures du matin à minuit.