L'accès nocturne aux urgences de l'hôpital Emile Roux régulé par le Samu de Haute-Loire tout l'été

Pour accéder aux urgences de l'hôpital Emile Roux, au Puy-en-Velay (Haute-Loire), le soir, il faudra obligatoirement passer par un appel au centre 15 à partir du 24 juin et jusqu'au 31 août. Cela s'appliquera tous les soirs, de 18h30 à 7h30 le lendemain matin.

ⓘ Publicité

"Faire face à une demande croissante de soins"

Concrètement, cela signifie que - sauf urgence vitale - vous ne devez pas vous rendre spontanément aux urgences du Centre hospitalier Emile Roux, mais composer le 15 afin d'être orienté par le Samu de Haute-Loire vers le service médical adapté à votre situation : votre médecin traitant, une Maison de santé pluriprofessionnelle ou une Communauté professionnelle territoriale de santé, un centre de soins non programmés (type maison médicale de jour), la maison médicale de garde, ou les urgences de l'hôpital Emile Roux ou d’un autre établissement. Pour les patients qui se présenteraient aux urgences du CHER entre 18h30 et 7h30 à compter du 24 juin, ils seront mis en relation avec le Samu par téléphone.

La direction du centre hospitalier explique faire ce choix en raison d'une "demande croissante de soins malgré des ressources médicales de plus en plus rares", dans le but de "maintenir une prise en charge adaptée aux besoins des patients".

Cette régulation de l'accès aux urgences par le Samu est mise en place dans de nombreux établissements. Le CHU de Saint-Étienne teste par exemple ce dispositif à l'Hôpital Nord du 19 au 26 juin.