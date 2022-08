L'accueil aux urgences de l'hôpital de Valence fermé pour 24 heures

"On a l'absence inopinée d'un praticien, et on ne peut pas maintenir un accueil aux urgences" justifie Patrick Méchain, le directeur adjoint de l'hôpital de Valence. Autrement dit, depuis ce lundi jusqu'à mardi 9 heures, il n'y a pas de professionnel de santé pour accueillir les patients si ceux-ci ne sont pas préalablement passés par un appel au 15.

Dans un contexte d'organisation déjà sous tension, une absence entraîne un effet immédiat sur le service des urgences. D'où ce communiqué de l'hôpital : "pour toute venue au service des urgences du centre hospitalier de Valence, hors urgences vitales, il est obligatoire d’appeler systématiquement le 15 qui donnera la conduite à tenir et pourra réorienter les patients, le cas échéant, vers les différents services des urgences des départements de la Drôme et de l’Ardèche ou _vers le secteur libéral_."

S'il n'y a pas eu de fermeture temporaire au mois de juillet, le directeur adjoint de l'hôpital ne le cache pas, "ça peut survenir à nouveau effectivement. Le contexte organisationnel est difficile. L'équipe fait son maximum. Mais là, on n'a pas pu faire autrement".