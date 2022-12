L'accueil aux urgences de Périgueux reste fermé pour les adultes jusqu'au 2 janvier

Ce n'était jamais arrivé aussi longtemps mais la direction de l'hôpital de Périgueux annonce qu'elle maintient finalement fermé l'accueil aux urgences jusqu'au 2 janvier prochain pour les adultes. La date a été repoussée une troisième fois. Cela veut dire que pendant cette période, les patients adultes doivent d'abord appeler le 15 avant de se rendre aux urgences. Ce sont les opérateurs du 15 dont l'effectif a été doublé qui décideront, en fonction des symptômes, si le patient peut se présenter aux urgences.

Une décision prise pour éviter "un engorgement"

La direction de l'hôpital prend cette décision pour éviter "un engorgement des urgences" explique Abdelmajid Tkoub, directeur des usagers, des risques et de la qualité afin de trier avant leur arrivée les patients qui sollicitent les urgences. "L'hôpital de Périgueux comme ceux de la région et partout en France sont en tension" pour plusieurs raisons "et pour un cumul de facteurs" selon ce responsable du parcours soins à l'hôpital de Périgueux.

La reprise du covid et la grippe

L'hôpital de Périgueux explique être confronté à la reprise de l'épidémie de covid et à la grippe. Actuellement, 50 patients sont hospitalisés pour covid, "c'est le double du mois dernier" selon Abdelmajid Tkoub. Ces patients covid nécessitent plus de moyens humains car ils sont soignés dans des conditions particulières.

Des personnels soignants en congés ou malades

En cette fin d'année, de nombreux personnels sont en congés et ils ne peuvent pas être remplacés. Certains sont également absents pour cause de maladie et notamment pour cause de covid.

Un manque de lits

L'hôpital de Périgueux explique avoir tous ses lits occupés et manquer de lits. Il y a des fermetures de lits à cause des congés ou parce que le nombre de soignants est insuffisant pour les maintenir ouverts. L'hôpital manque de lits car certains sont occupés par des patients en fin d'hospitalisation qui ne peuvent pas sortir car ils n'ont pas de place dans des structures de soins de suite (les SSR ou EHPAD).

Un retour à la normale à la rentrée ?

Selon le directeur des usagers, des risques et de la qualité, la situation à l'hôpital de Périgueux est examinée "au jour le jour". L'accueil devrait rouvrir le 2 janvier "on peut considérer car les choses devrait se détendre mais je ne peux pas m'avancer à 15 jours près".