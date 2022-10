L'accueil des urgences de Bergerac ferme pendant une nuit

Entre ce mercredi soir et ce jeudi matin, il faudra systématiquement appeler le 15 avant de se présenter spontanément aux urgences. Photo d'illustration

Pendant une soirée et une nuit, vous ne pourrez pas vous rendre directement aux urgences de l'hôpital Samuel Pozzi de Bergerac. L'accueil des urgences ferme entre ce mercredi 2 novembre 18h et jusqu'au jeudi 3 novembre 8h30. Il faudra systématiquement appeler le 15 pour pouvoir avoir accès aux urgences. Le centre d'appel du SAMU va réguler les appels et orienter au mieux les patients en fonction de leurs symptômes.

ⓘ Publicité

L'hôpital Samuel Pozzi est obligé de prendre cette mesure car il lui manque un médecin urgentiste pour gérer l'accueil des patients durant cette nuit-là, la direction n'a pas trouvé de remplaçant. Ils sont deux médecins à assurer chaque nuit les urgences à Bergerac. D'après le directeur de l'hôpital, Matthieu Labat, la situation devrait s'arranger d'ici la fin de l'année car trois médecins urgentistes sont en train d'être recrutés.