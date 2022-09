L'accueil des urgences de Bergerac ferme une nouvelle fois pour une nuit

L'hôpital de Bergerac est une nouvelle fois obligé de s'adapter. A cause du manque de soignants, l'accueil des urgences de l'hôpital Samuel Pozzi de Bergerac va rester fermé pendant plusieurs heures. De dimanche 25 septembre à 18h jusque lundi 8h et demi, on ne pourra pas se présenter spontanément aux urgences. Il faudra systématiquement appeler le 15. Les médecins régulateurs du Samu prendront en charge l'appel et orienteront le patient.

Quatrième fois depuis le début de l'été

C'est la quatrième fois depuis le début de l'été que les urgences sont filtrées. Déjà le weekend dernier, les urgences avaient du fermer pendant deux nuits en raison de la pénurie de soignants.

Le SMUR du Centre Hospitalier de Bergerac reste néanmoins opérationnel pour prendre en charge les urgences vitales sur le secteur du bergeracois.