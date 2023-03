L'accueil des urgences de l'hôpital de Sarlat ferme ce weekend à cause du manque de médecins

À nouveau, l'accueil des urgences de l'hôpital de Sarlat va fermer, et ce, pendant plusieurs jours. La direction de l'hôpital annonce que l'accueil sera fermé durant le weekend du 4 et 5 mars (entre le samedi 4 mars, 8h30 et le lundi 6 mars, 8h30) mais aussi pendant la journée du mardi 7 mars (entre 8h30 et durant 24 heures, jusqu'au lendemain matin, le 8 mars).

La direction prend cette décision à cause du manque de médecins urgentistes et pour "réorganiser son service d'urgences".