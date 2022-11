L'accueil des urgences de l'hôpital de Sarlat ferme pendant deux jours

Il faudra appeler le 15 avant de se rendre aux urgences de l'hôpital de Sarlat pendant les prochains jours. L'accueil ferme 24 heures, entre ce samedi 8h30 et jusqu'au dimanche 8h30 puis du lundi 21 soir au mardi 22 matin, entre 20h30 et 8h30. La direction de l'hôpital prend cette décision car elle manque de médecins urgentistes pour assurer à la fois l'accueil et la prise en charge des patients. Durant ces périodes, il n'y a personne pour gérer l'accueil mais il y a toujours un médecin urgentiste pour soigner les patients envoyer par le 15.

Le 15 va déterminer si le patient a besoin d'être pris en charge par une ambulance, s'il peut se rendre aux urgences de l'hôpital de Sarlat ou s'il doit se réorienter vers un médecin de médecine générale.