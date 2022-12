L'accueil des urgences de Sarlat ferme pendant le weekend de noël

L'accueil ferme entre ce mercredi et ce jeudi puis pendant le weekend de noël, entre ce samedi 24 et ce mardi 27 décembre. Photo d'illustration

Pendant quatre jours, et notamment lors du weekend de noël, l'accueil aux urgences de l'hôpital de Sarlat ferme. Entre mercredi et jeudi 8h30 puis entre ce samedi 24 et ce mardi 27 décembre, 8h30, il faudra appeler le 15 avant de pouvoir être soigné aux urgences à Sarlat.

Ce sont les opérateurs du SAMU qui vont déterminer en fonction de la gravité des symptômes du patient s'il peut se rendre aux urgences ou non.