L'accueil des urgences de Sarlat ferme pour 24 heures ce weekend

Entre dimanche matin, 8h30 et lundi matin 8h30, l'accueil ferme. Il faut passer par le 15 pour pouvoir entrer dans le service.

Entre dimanche matin, 8h30 et lundi matin 8h30, vous ne pourrez pas vous présenter spontanément aux urgences de l'hôpital de Sarlat. L'accueil ferme sur place et il est géré à distance par les opérateurs du 15. Concrètement, cela veut dire qu'il faudra composer le 15. C'est le SAMU qui va déterminer si vous pouvez entrer aux urgences de Sarlat ou si vous devez attendre et consulter un généraliste.

La direction de l'hôpital de Sarlat prend cette décision car il lui manque un des deux médecins pour faire fonctionner normalement les urgences.