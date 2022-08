L'accueil des urgences de Sarlat perturbé cinq jours de suite en Dordogne

A nouveau, l'accueil des urgences de Sarlat est fermé aux patients qui se présentent spontanément à partir de samedi et par intermittence et ce jusqu'au jeudi matin 8h30. L'hôpital est contraint de prendre cette décision à cause du manque de médecins urgentistes.