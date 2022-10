L'accueil des urgences des trois hôpitaux de Dordogne ferme pendant la semaine

Lorsque l'accueil des urgences ferme, les patients doivent appeler le 15 qui a la charge de déterminer la gravité des symptômes et si le patient doit aller aux urgences ou non.

Ce n'était jamais arrivé en Dordogne. Pendant cette semaine du lundi 31 octobre au dimanche 6 novembre, l'accueil des urgences des trois hôpitaux de Dordogne va fermer entre une nuit et plusieurs jours. Pendant la nuit du mercredi 2 au jeudi 3, l'accueil sera fermé dans les trois hôpitaux simultanément.

Cela veut dire que pendant cette nuit et pendant les autres périodes détaillées ci-dessous, il faudra systématiquement appeler le 15 avant de se rendre directement. Ce sont les opérateurs du centre d'appel du SAMU qui vont déterminer, en fonction de vos symptômes, si vous avez besoin d'aller aux urgences ou si vous devez consulter un médecin. Sans leur validation, vous ne pourrez pas aller aux urgences de vous-mêmes.

Une nuit aux urgences de Bergerac

A l'hôpital Samuel Pozzi de Bergerac, l'accueil des urgences ferme entre le mercredi 2 novembre 18h30 et jusqu'au mercredi matin 8h30. La direction prend cette décision car il manque un médecin urgentiste sur les deux pour assurer l'accueil. Cette situation devrait être temporaire et s'arranger d'ici la fin de l'année selon le directeur Matthieu Labat car trois nouveaux médecins urgentistes sont en cours de recrutement.

Trois jours et deux nuits à Périgueux

Pour la première fois, les urgences de Périgueux ferment leur accueil. A partir de ce mardi 1er novembre 8h30 et jusqu'au jeudi 3 novembre 8h30, vous ne pourrez pas vous présenter spontanément aux urgences de l'hôpital de Périgueux. La direction de l'hôpital prend cette décision à cause de la grève des internes et le pic épidémique.

5 jours et 5 nuits à Sarlat

A l'hôpital de Sarlat, l'accueil des urgences ferme pendant cinq jours entre le mercredi 2 novembre 8h30 et jusqu'au lundi 7 novembre inclus. La direction de l'hôpital a pris cette décision a cause du manque de médecins urgentistes.