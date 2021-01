L'activité physique protège-t-elle du Covid ? Une étude samarienne tente de répondre

2500 personnes ont déjà répondu à l'enquête participative lancée fin décembre par deux chercheurs samariens, qui vise à comprendre s'il y a un lien entre le sport et l'immunité au coronavirus. Florent Krim, médecin du sport et responsable du service de réadaptation cardiovasculaire à l'hôpital de Corbie et Pierre-Marie Leprêtre, maitre de conférence en STAPS à l'Université Picardie-Jules Verne, proposent de remplir un formulaire de vingt questions en ligne disponible ici.

Le sondage, mis en ligne fin décembre dure trois minutes. Ilprésente des questions à la fois sur la propre pratique physique du répondant et sur son exposition au Covid. Il reste encore 5 jours pour répondre, mais avec 2 500 répondants, les deux chercheurs sont déjà satisfaits. Ces résultats seront analysés par un biostatisticien. "Cette étude n'a pas l'ambition de trouver une réponse de type Eurêka ! Mais elle a vocation à venir s'agréger dans un corpus de connaissances, avec d'autres études qui viennent affirmer, infirmer, faire discuter et produire de la connaissance scientifique", explique Florent Krim.