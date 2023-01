L'activité physique : un peu c'est mieux que rien

Pratiquer une activité physique, c'est tout simplement être en mouvement. Et l'on tire très rapidement des bénéfices d'une mise en mouvement.

ⓘ Publicité

Céline Imbert, vice présidente sport, santé, bien être du judo, le Comité départemental olympique et sportif des Alpes-Maritimes. "Les bienfaits de l'activité physique, c'est à tout âge qu'on soit enfant, adolescent, jeune, adulte, personne vieillissante. Ça apporte des bienfaits sur le corps et l'esprit".

Jeune, l'activité physique aide à développer tout ce qui est musculaire, ligamentaire. C'est important pour la croissance, le bien être mental. À l'âge adulte, il faut savoir qu'à partir de 40 ans, une perte de masse musculaire s'enclenche. C'est un processus normal. Pour le limiter il faut pratiquer tous les jours quelques minutes à une petite demi heure.

Plus âge il est primordial d'entretenir sa masse musculaire pour éviter les chutes et conserver une autonomie.

La bonne nouvelle ? On peut pratiquer une activité physique avec de petits gestes. Ne serait ce que faire du ménage, aller dans son jardin, couper, couper des plantes, tout ça, tout ce qui mobilise en fin de compte le corps.

Idéalement, il faut également marcher (10.000 pas par jour préconisés).

Devant la télé aussi on peut se bouger

La sédentarité étant le mal du siècle, chaque geste compte. Vous pouvez par exemple regarder votre série préférée en faisant des petits mouvements, du renforcement musculaire. Etre sur son canapé et faire des mouvements d'abdos, ou avec de petits haltères ou des élastiques c'est faisable !

Exemples concrets :

1. Prenez de petits élastiques avec différentes forces.

Vous pouvez les accrocher autour de vos genoux et faire de petits mouvements papillon.

Mettez vos pieds près de ses fesses, pliez les genoux, écartez, et faites de petites séries de quinze mouvements ; quinze écartements et retenez le retour pour la résistance.

Vous pouvez faire ca quatre ou cinq fois tranquillement, en regardant la télé.

Au fur et à mesure vous pourrez mettre des élastiques de plus en plus résistants.

2. Prenez un ballon en mousse ; serrez-les entre les genoux. Meme chose, vous vous amusez avec par de petits mouvements.

Quoiqu'il en soit pensez à faire attention à votre dos. Il ne faut pas le creuser pour éviter de se blesser.

Collez votre dos contre le matelas en imaginant que votre nombril est collé à la colonne. Et c'est gagné.

Plus d'excuses pour ne rien faire. Depuis son canapé on peut bouger. C'est mieux que rien !