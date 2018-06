Passer des jours et des nuits sur sa console, et en oublier de manger ou de dormir, c'est ce qui caractérise l'addiction aux jeux vidéo selon l'OMS qui reconnait cette dépendance comme une maladie à part entière tout comme pour la cocaïne ou les jeux d'argent.

Jouer jusqu'à en mourir caractérise les symptômes de l'addiction aux jeux vidéo

Selon l'OMS, le trouble du jeu vidéo constitue "un comportement lié à la pratique des jeux vidéo ou des jeux numériques, qui se caractérise par une perte de contrôle sur le jeu, une priorité accrue accordée au jeu, au point que celui-ci prenne le pas sur d'autres centres d'intérêt et activités quotidiennes, et par la poursuite ou la pratique croissante du jeu en dépit de répercussions dommageables". Le diagnostic de ce comportement extrême est établi lorsque les conséquences sur les "activités personnelles, familiales, sociales, éducatives, professionnelles" se manifestent clairement sur une période d'au moins 12 mois". Ces joueurs compulsifs sont alors incapables de se détacher de leur écran au point de risquer pour mettre leur santé en jeu. Certains sont morts d'épuisement, faute d'avoir fait des pauses.

Une minorité des 2,5 milliards de joueurs dans le monde est concernée

Si en Corée du Sud, aux Etats-Unis et au Japon, des cliniques se sont spécialisés dans le traitement de cette désintoxication aux écrans, pas de panique, seule une minorité des 2,5 milliards de joueurs dans le monde sont atteints. Depuis "Pong" en 1972 jusqu'à "Fortnite" ou "Fifa 18", le jeu vidéo est en plein boom. Son chiffre d'affaires de 108 milliards de dollars en 2017 représente le double de celui des salles de cinéma selon le cabinet spécialisé Superdata.

Les réserves de certains chercheurs et psychologues sur le diagnostic

Yann Leroux, docteur en psychologie et spécialiste des jeux vidéo ne croit pas que l'activité crée une addiction "puisque que cela fait 25 ans que les collègues addictologues la cherchent". Il regrette sur France Info le fait de ‘pathologiser’ toutes les conduites des adolescents et des jeunes. Certains joueurs, via les jeux vidéo, trouvent à se socialiser, ils retrouvent une communauté de joueurs, des communautés d'intérêts et arrivent ainsi à sortir de leurs troubles anxieux ou dépressifs, dans lesquels ils étaient plongés depuis des années. Yann Leroux évoque également des familles d'enfants autistes qui racontent à quel point le jeu vidéo à aider leur enfant à avoir de meilleures interactions sociales. L'important ne serait donc pas forcément l'intensité de la passion, mais plutôt une question à se poser : "est-ce que ça aide la personne ou est-ce que ça la dessert ?