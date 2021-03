L’ADMD de la Marne écrit aux sénateurs pour que la loi permette le droit à mourir dans la dignité

La déléguée de l’Association pour le droit à mourir dans la dignité dans la Marne, Frédérique Gauthier, a écrit aux sénateurs cette semaine pour leur demander de voter la proposition de loi socialiste en faveur d’une légalisation de l’euthanasie en France. La sénatrice de Paris, Mme Marie-Pierre de la Gontrie, a déposé une proposition de loi visant à établir le droit de mourir dans la dignité.

"Il est important de faire évoluer la loi Claeys-Leonetti. Toutes les semaines, j’ai des demandes de Marnais pour aller vers la Belgique ou vers la Suisse. Dans un cas, ils font une demande d’euthanasie, dans l’autre, une demande de suicide assisté. Ce sont des gens qui ne trouvent pas la solution par rapport à la sédation profonde et continue que propose la loi actuellement en France", dit Frédérique Gauthier, invitée de France Bleu Champagne Ardenne ce jeudi.

Les parlementaires souhaitent que le gouvernement prenne position sur l'euthanasie, avec plusieurs initiatives en faveur d'une légalisation, dont notamment cette proposition de loi qui doit être débattue au Sénat ce jeudi.

"On meurt mal en France", estiment certains parlementaires. Actuellement, la loi ne permet pas de mourir dans la dignité selon l’ADMD. "La sédation profonde et continue consiste à arrêter tout soins, dont l’alimentation et l’hydratation. On va donc arrêter ces deux processus et attendre patiemment la mort de la personne. Suivant l’âge de la personne cela peut durer de 15 jours à quelques heures", précise Frédérique Gauthier.

Directives anticipées

Pourtant en France, les patients peuvent rédiger leurs directives anticipées pour faire part de leurs doléances en fin de vie. "Elles ne sont peut-être pas suffisamment connues, bien que de plus en plus quand même", estime Frédérique Gauthier.

La déléguée de l’ADMD dans la Marne estime aussi qu’il n’est pas toujours évident de rédiger les directives anticipées lorsqu’on est hospitalisé. L’état des patients ou la situation ne le permettent pas toujours. Et puis, autre problème pour l’ADMD, ce sont les médecins qui ont le dernier mot.

"Suivant la philosophie que peut avoir le médecin, soit il va complètement s’appuyer sur les directives anticipées du patient et va en tenir compte. Soit, il y a des cas où le médecin va pouvoir considérer que les directives anticipées ne sont pas appropriées et donc peut faire comme il le souhaite et sans tenir compte de l’avis du patient. La loi envisage ce cas-là", rajoute Frédérique Gauthier.

La fin de vie, un débat politique difficile en France

Le débat sur la fin de vie n’est pas nouveau en France, en revanche il apparait encore compliqué pour une partie de la classe politique française. "Il y a encore beaucoup de freins et notamment de freins par rapport à des politiques qui ont un certain âge. Aujourd’hui quand on regarde ce qui se passe au niveau du Sénat et ce qui se passe au niveau de l’Assemblée nationale, on voit bien qu’on a beaucoup plus de députés qui sont ouverts et qui sont pour ce type de loi que les sénateurs", dit encore Frédérique Gauthier.

Ce jeudi, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé au Sénat le "lancement à compter du mois d'avril d'un nouveau plan national de développement des soins palliatifs et d'accompagnement de la fin de vie".