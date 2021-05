Coronavirus : l'aéroport de Grenoble transformé en centre de vaccination

Dès l'entrée de l'aéroport, quatre postes d'accueil permettent de signaler sa présence. "Ici les personnes avec rendez-vous remplissent un questionnaire, qui sera ensuite validé par un infirmier ou un médecin", explique le capitaine Minot, en charge du centre de vaccination pour les sapeurs pompiers de l'Isère (SDIS). Dans le hall de l'aéroport, des chaises bien espacées pour patienter puis une quinzaine de box, pour se faire vacciner.

En tout, environ 60 professionnels sont mobilisés, des médecins libéraux, des pharmaciens et des pompiers. L'objectif est d'atteindre les 3000 doses injectées par jour, ce qui demande beaucoup de personnel : "Nous mutualisons nos forces pour assurer cette vaccination. Nous allons utiliser la réserve citoyenne, faire appel aux pompiers retraités qui vont venir renforcer les équipes", détaille le Dr Roux, médecin chef des pompiers de l'Isère.

Les box se trouvent juste avant la porte d'embarquement © Radio France - Shannon Marini

En plus du personnel soignant, 25 jeunes ont été recrutés pour accueillir le public. Mélanie est au chômage depuis cinq mois : "L'agence d'intérim a appelé une copine et lui ont dit qu'ils cherchaient d'autres hôtesses d'accueil du coup je les ai contactés. On va accueillir les personnes, les renseigner, leur demander de remplir le questionnaire et prendre le rendez-vous pour la deuxième dose." Faire fonctionner un nouveau centre de vaccination demande donc beaucoup de moyen. "C'est un boulot considérable. La région va mettre environ 300 000 euros par mois", assure Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne Rhône Alpes.

Agnès, la pharmacienne en charge de la salle de logistique, a reçu les premières doses de Pfizer © Radio France - Shannon Marini

La zone de filtrage où les bagages en soute passent habituellement aux rayons X a été transformée en salle de logistique et abrite le frigo qui contient les précieuses doses de Pfizer ou de Moderna. "Ici, le matin on va estimer le nombre de personnes à vacciner jusqu'à midi. On va sortir le nombre de flacons correspondant et on va préparer sept vaccins par flacon sorti. Ils devront être utilisés dans les six heures après leur sortie du frigo", explique Agnès, la pharmacienne pour les sapeurs pompiers en charge de la logistique. Pour prendre rendez-vous, il faut appeler le 04 76 93 94 73 ou se rendre sur Doctolib. Le centre est ouvert tous les jours de 8h30 à 18h30, au moins jusqu'à la fin du mois d'août.