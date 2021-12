L'Agence européenne des médicaments approuve l'utilisation de la pilule anti-Covid de Pfizer en cas d'urgence

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé ce jeudi avoir approuvé l'utilisation de la pilule anti-Covid de Pfizer, en cas d'urgence. Selon les essais cliniques du laboratoire Pfizer, sa pilule Paxlovid réduit de près de 90% les hospitalisations et décès chez les personnes "à risque".

Ce feu vert de l'Agence européenne des médicaments intervient alors que ce traitement antiviral de Pfizer n'a pas encore reçu une autorisation complète de mise sur le marché. "Le médicament, qui n'est pas encore autorisé dans l'Union européenne, peut être utilisé pour traiter les adultes atteints du Covid-19 qui n'ont pas besoin d'oxygène supplémentaire et qui présentent un risque accru de développer une forme sévère de la maladie", a précisé l'Agence européenne des médicaments dans un communiqué. Paxlovid doit être administré au patient le plus vite possible après le diagnostic de Covid-19 et dans les cinq jours maximum après les premiers effets secondaires pour être efficace.

L'EMA indique avoir pris cette décision "pour soutenir les autorités qui pourraient décider de l'utilisation anticipée de ce médicament, avant l'autorisation de mise sur le marché, par exemple en cas d'urgence, à la lumière de l'augmentation des taux d'infection et des morts due au Covid-19 dans l'Union européenne".

Ce jeudi, le régulateur européen avait également annoncé approuver deux autres traitements anti-Covid.