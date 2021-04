L'Agence européenne des médicaments confirme un lien entre AstraZeneca et de "très rares" cas de thromboses

Lors d'une conférence de presse ce mercredi, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a reconnu un lien possible entre le vaccin AstraZeneca et des rares cas de thromboses. L'autorité estime que les caillots sanguins devraient être ajoutés à la liste des effets secondaires "très rares". Néanmoins, l'EMA juge que la balance bénéfice/risque demeure "positive".

Plusieurs pays européens ont suspendu l'utilisation du vaccin du laboratoire anglo-suédois en raison de signalements de plusieurs cas de thromboses parmi les personnes vaccinées. Le 18 mars dernier, l'EMA avait jugé que le vaccin AstraZeneca était "sûr et efficace", estimant que les bénéfices continuaient de l'emporter sur les risques et que son utilisation n'était "pas associée" à un risque plus élevé de thrombose.

Après cette conférence de presse, les ministres de la Santé de l'Union européenne doivent se réunir à 18h pour une visioconférence pour examiner les conclusions de l'EMA. La semaine dernière, l'Allemagne, comme un certain nombre d'autres pays, a déconseillé l'usage du sérum pour les plus plus jeunes, le réservant aux plus de 60 ans, en raison des cas de caillots sanguins signalés.

12 cas de thromboses signalés en France

En France, depuis le début de la vaccination, "douze cas, dont quatre décès au total" ont été signalés, selon les chiffres de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) publiés vendredi 2 avril. Parmi eux, il y a un étudiant en médecine de 24 ans à Nantes et une assistante sociale de 38 ans à Toulouse. Le 26 mars dernier, l'ANSM indiquait qu'il existe un risque "très rare" de thrombose associé au vaccin, soulignant toutefois que la balance bénéfice/risque reste "favorable".

Jusqu'à présent, la Haute autorité de santé a recommandé de réserver le vaccin AstraZeneca aux personnes de 55 ans et plus, notant que les cas de thrombose veineuse cérébrale avaient alors uniquement été observés chez les moins de 55 ans.