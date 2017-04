L'agence européenne du médicament ne déménagera pas à Strasbourg

Strasbourg éliminée : la capitale alsacienne n'accueillera pas l'agence européenne du médicament et ses 900 salariés, contraints de quitter Londres après le Brexit. Sur décision du gouvernement, Lille a été choisie pour défendre la candidature française. Huit villes françaises étaient sur les rangs.

Une décision prise ce mercredi : le premier ministre Bernard Cazeneuve a choisi Lille comme ville française candidate à l’accueil de l’agence européenne du médicament, contrainte de quitter Londres en Grande-Bretagne après le Brexit.

Selon un communiqué transmis par l'Eurométropole :

Strasbourg avait, de l’avis de tous les spécialistes, un très bon dossier, avec une mobilisation forte de toutes les collectivités et de toutes les forces vives locales et régionales, avec un site parfaitement bien placé et des conditions favorables.