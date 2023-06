L'Agence nationale de sécurité du médicament lance une campagne d'information sur le bon usage des médicaments

"Les médicaments ne sont pas des produits ordinaires, ne les prenons pas à la légère". Voilà le nom de la campagne sur le bon usage des médicaments lancée ce mercredi par l'ANSM (l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé). Accompagnée d'un site internet dédiée, elle vise à informer et de sensibiliser les Français. Une étude récente menée pour l'ANSM auprès d'un panel de Français montre que trois Français sur dix adaptent, par eux-mêmes, la dose ou la durée des médicaments qui leur ont été prescrits.

ⓘ Publicité

Un Français sur cinq prend des doses plus fortes ou prend plusieurs médicaments en même temps pour soulager plus vite les symptômes. Près d’un Français sur deux donne un médicament à un proche car il a les mêmes symptômes, et c'est même un sur dix qui le fait systématiquement ou souvent. Enfin, 34% considèrent comme plutôt pas risqué ou pas du tout risqué de prendre un médicament périmé.

"Une mauvaise utilisation des médicaments peut avoir des conséquences graves"

"Le bon usage des médicaments est un enjeu de santé publique majeur qui nous concerne tous, des professionnels de santé aux patients. Chacun a un rôle à jouer, à chaque étape pour favoriser la bonne utilisation des médicaments. A partir de situations du quotidien, cette campagne vise à nous interpeller sur l’usage de nos médicaments", explique la docteure Christelle Ratignier-Carbonneil, directrice générale de l'ANSM.

loading

La message de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sera diffusé à travers des affiches, un spot vidéo, plusieurs spots audio, un dépliant pour le grand public et un mailing pour les professionnels de santé. L'ANSM rappelle qu'une "mauvaise utilisation des médicaments peut avoir des conséquences graves en entraînant davantage d'effets indésirables, l'inefficacité du traitement, voire une aggravation de la maladie". Elle conseille donc de "respecter la prescription du professionnel de santé (dose, fréquence, durée...)", de "faire attention à la durée de conservation des médicaments", ou encore de "ne pas prendre plusieurs médicaments en même temps sans l'avis d'un professionnel".