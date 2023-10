L'Agence nationale du médicament présente son plan pour éviter les pénuries cet hiver

Comment éviter de revivre la pénurie de médicaments de l'hiver 2022 ? Alors que la France affrontait une triple épidémie de Covid-19, de bronchiolite et de grippe, certains médicaments comme l'amoxicilline, un antibiotique très courant, ou le Doliprane étaient difficiles à trouver. En réaction, l'Agence nationale du médicament a lancé mardi 3 octobre un "plan hivernal" visant à limiter les tensions sur certains "médicaments majeurs".

Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, l'a promis sur France Inter : " Aujourd'hui, on a les stocks pour l'hiver en matière notamment d'amoxicilline". Le ministre a en revanche reconnu des problèmes de répartition, pointant "des sur-stocks" des plus grosses pharmacies et a annoncé "la décision de redonner à ceux qui font la répartition la responsabilité que toutes les pharmacies, y compris les plus petites, aient accès à ces stocks".

Des médicaments préparés sur mesure

En outre, le plan de l'ANSM prévoit de suivre à la trace quatre types de médicaments : les antibiotiques comme l'amoxicilline, le paracétamol, les anti-asthmatiques et des corticoïdes.

L'agence s'appuiera sur trois types d'indicateurs. Ainsi, les données épidémiologiques de Santé publique France (consultations médicales, passages aux urgences...) seront scrutées. Même chose pour les données de l'ANSM sur les approvisionnements (stocks des laboratoires, des grossistes-répartiteurs et des officines, ventes en pharmacie...) et les données de terrain (remontées des difficultés des professionnels de santé et des patients).

Selon l'évolution de ces indicateurs, l'ANSM pourra décider d'importer des médicaments pour prévenir les ruptures de stocks. L'agence aura également la possibilité de mobiliser des préparations magistrales, c'est-à-dire des médicaments préparés sur mesure par les pharmaciens pour les besoins spécifiques d'un ou plusieurs patients.