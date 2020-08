L'Agence régionale de santé en tournée sur le littoral occitan pour sensibiliser aux gestes barrières

L'Agence régionale de santé, en partenariat avec la région Occitanie, le Parlement de la Mer et 8 communes du littoral occitan organise une campagne de prévention estivale baptisée "Été sans souci". Des animateurs visitent les communes de Port la Nouvelle, Gruissan, Le Grau-du-Roi, La Grande Motte, Valras, Serignan, Agde, et Argeles-sur-Mer pour sensibiliser les touristes au respect des gestes barrières dans le contexte de l'épidémie de coronavirus.

"Passons un bon été avec les bons gestes", tel est le slogan et l'objectif de cette campagne qui met en place un espace spécial Covid 19 avec quatre ateliers rappelant les risques de transmission du virus. Au programme : rappel sur le bon usage du masque, sensibilisation à la désinfection des surfaces et au lavage de mains.

Une information parfois dispensée sous la forme de démonstration ludique, pour être accessible au jeune public et notamment aux enfants. "Dans une petite coupelle avec de l'eau, on met un peu de poivre par dessus. On trempe son doigt dans le savon puis dans l'eau, et il va y avoir une petite réaction chimique qui fera que le poivre va s'écarter sur les bords. C'est une expérience ludique qui montre l'efficacité du savon", explique Benoit, un animateur.

Rester vigilant face au Covid

En plus du lavage de mains, l'usage du masque nécessite aussi de nombreux rappels : il doit être posé les mains propres pour couvrir le nez et la bouche et ne plus être touché ensuite.

Le masque, je l'ai mis dès le début, et je ne l'ai jamais quitté. La question que je me pose c'est combien de temps il va falloir le porter. - Sylvie, habitante du Grau-du-Roi.

Pour les animateurs, c'est surtout l'occasion de faire des piqûres de rappel sur les bons gestes.

Les gens reçoivent beaucoup d'informations sur le Covid. Cet échange peut être l'occasion de faire le point et de répondre précisément à leurs questions ou à leurs inquiétudes. Même en vacances, il n'est jamais inutile de rappeler pourquoi les gestes barrières sont importants. - Séverine, animatrice.

Dangers de l'été

Au delà des risques strictement liés à la circulation du coronavirus, les animateurs dispensent aussi des conseils liés aux risques de l'été : soleil, chaleur, piqûres de moustique tigre mais aussi sur les effets de la consommation d'alcool, de tabac ou de protoxyde d'azote, ce gaz hilarant notamment utilisé par les jeunes.

" Nous conseillons d'apporter une vigilance particulière aux protections solaires ( efficacité de produit, respect de l'environnement) mais aussi aux piqûres du moustique tigre, qui peut transmettre des maladies. Pour éviter qu'il ne s'invite chez vous, n'y laissez pas d'eaux stagnantes ( bâche de piscine, bac à fleurs..), ventilez les pièces, et portez des vêtements amples...", explique Séverine.

Le moustique tigre pique plutôt le jour et est reconnaissable à ses rayures noires et blanches. © Radio France - Florence Gotschaux

Près d'une centaine de personnes ont visité le stand d'information aujourd'hui au Grau-du-Roi, ou le camion de l'opération #Etésanssouci sera de retour le 24 août.

Les prochaines dates de passage en août:

Gard

24 août 2020 : LE GRAU DU ROI, Esplanade Etienne Mourrut, parvis de l’Hôtel de ville

Hérault

11 août 2020 : LA GRANDE MOTTE, place Rose des sables au couchant

12 août 2020 : AGDE, parking Richelieu

13 août 2020 : VALRAS, Poste de secours central Boulevard Jean Moulin

21 août 2020 : SERIGNAN, parking plage La Grande Maïre

17 août 2020 : AGDE, parking Richelieu

18 août 2020 : VALRAS, Poste de secours central Boulevard Jean Moulin

26 août 2020 : SERIGNAN, parking plage La Grande Maïre

25 août 2020 : LA GRANDE MOTTE, place Rose des sables au couchant

Pyrénées-Orientales

14 août 2020 : ARGELES SUR MER, esplanade Charles Trenet

20 août 2020 : ARGELES SUR MER, esplanade Charles Trenet