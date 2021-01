L'agence régionale de santé confirme le lancement de la vaccination contre le Covid-19 ce mardi dans le Loiret

C'est officiel : la campagne de vaccination contre le Covid-19 débute ce mardi 5 janvier dans le Loiret. C'est ce qu'indique le directeur général de l'agence régionale de santé en Centre-Val de Loire Laurent Habert. Premières piqûres dans deux Ehpad, à Coullons et Orléans, et au CHRO. Explications.

Comme indiqué par France Bleu Orléans jeudi dernier, la campagne de vaccination débutera ce mardi dans le Loiret. Deux premiers Ehpad sont concernés, indique Laurent Habert, directeur de l'agence régionale de santé en Centre-Val de Loire : les personnels et les résidents seront donc vaccinés à partir du 5 janvier, dans un Ehpad d'Orléans (l'Ehpad Nazareth, gérée par l'association Sainte-Famille, situé rue du faubourg Bannier) ainsi que l'Ehpad "La Chanterelle" de Coullons, au sud de Gien, où la majorité des résidents a donné son accord pour se faire vacciner et où tout est prêt.

Les soignants et les résidents des Ehpad du CHRO vaccinés eux aussi à partir de cette semaine

"La campagne va se dérouler toute la semaine, et tout le mois dans le Loiret", indique Laurent Habert. Et "dès le milieu de cette semaine", le CHRO (centre hospitalier régional d'Orléans) va également pouvoir vacciner ses personnels de plus de 50 ans et les résidents de ses Ehpad. Rappelons que la vaccination en France sera effectuée avec le vaccin Pfizer BioNTech.

Le directeur général de l'agence régionale de santé indique que la vaccination des soignants débute bien cette semaine dans le Loiret, "plus tôt que ce qui était prévu initialement" : "à la fin du mois, nous aurons vacciné les personnels des Ehpad et les soignants", affirme Laurent Habert?

Où est le vaccin ?

Les conditions de stockage sont très particulières, rappelle le patron de l'ARS Centre-Val de Loire, puisque le vaccin doit être stocké à -80 degrés : "il se trouve dans des plateformes logistiques et dans les principaux centres hospitaliers de la région, dont celui d'Orléans", où le super congélateur est arrivé à la semaine dernière.

Laurent Habert, directeur de l'Agence régionale de santé en Centre-Val de Loire © Radio France - Marine Protais

Quant à la lenteur supposée de la campagne de vaccination en France, en comparaison de certains pays voisins comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni, Laurent Habert estime que la stratégie de la vaccination des résidents des Ehpad en premier est "la bonne stratégie, celle recommandée par la Haute Autorité de Santé : les personnes en Ehpad sont les plus fragiles, les plus à risques car elles vivent en collectivité, on a vu qu'il y avait des malades, des décès, il faut donc les vacciner en priorité".