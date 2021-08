L'agence régionale de santé se veut rassurante sur la quatrième vague dans l'Yonne

Jusqu'à présent, la quatrième vague a progressé plutôt lentement dans notre région et en particulier dans l'Yonne et la Nièvre. Comment l'explique t-on ?

Damien Borgnat : Pour l'instant, c'est vrai qu'on a un niveau de taux d'incidence très contenu. C'est ce qu'on observe en fait dans tous les départements éloignés des zones touristiques, parce que c'est par là que la flambée s'est déclarée en premier. Aujourd'hui, j'ai plutôt de bonnes nouvelles à vous annoncer.

Il y a 8 jours par exemple, nous étions à un taux d'incidence de 102 pour 100 000 habitants, On est maintenant à 96 depuis la fin de semaine dernière. On commence à voir enfin diminuer ce taux qui était déjà bien inferieur à la moyenne française. Partout sur le territoire national, l'épidémie reflue.

Avec la rentrée, doit-on s'attendre à une augmentation du nombre de cas?

Le sentiment qu'on a, c'est que c'est une baisse durable. Nous avons observé que chez nous , la baisse avait un petit peu tardé , par rapport à l'ensemble du pays , du fait peut-être des retours de vacances. Mais tout cela est resté très contenu avec la progression notable de la vaccination. On a l'impression que cette vague est en train de diminuer très nettement. Le nombre de personnes hospitalisées aussi. On observe chez eux une moyenne d'âge qui baisse, on est plutôt autour de 60 ans, alors que pendant les précédentes vagues on était plus proche des 70 ans.

Où en est-on de la couverture vaccinale dans l'Yonne ?

Chez les jeunes, on a un engouement notable. Chez les 18-24 ans notamment avec 87,5% de vaccinés avec une dose au moins, ce qui est 5 points de plus qu'au niveau national. Dès qu'on passe cette tranche là, chez les 25-40 ans par exemple, on a par contre un taux de vaccination en retrait par rapport à la moyenne française. Donc, c'est quelque chose d'assez étonnant et de spécifique à l'Yonne.

On annonce, une campagne de vaccination pour une troisième dose pour les plus de 65 ans, mais il y a encore une petite frange de de la population la plus âgée dans l'Yonne, qui n'est pas vaccinée. Comment va t-on aller les chercher ?

On va lancer des campagnes avec l'assurance maladie pour rappeler ces personnes. On parle des 80 ans et plus, qui sont isolés à domicile. On identifiera ainsi tous les freins pour pouvoir aller vers ces personnes-là et leur proposer cette vaccination, y compris en allant chez elles, avec éventuellement des équipes mobiles qu'on mettrait en place sur tout le territoire.