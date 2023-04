L'agence régionale de santé veut garder la maternité de Sarlat-la-Canéda

Sa venue était attendue. Benoit Elleboode, le directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine a fait le tour des services de l'hôpital Jean Leclaire ce mardi matin à Sarlat. Il a rencontré les équipes de soignants, les élus, et même les usagers un peu plus tard dans la matinée. A tous, il a tenu le même discours. Pas question de se passer de la maternité de Sarlat. Son plateau technique est fermé depuis le 28 mars faute de médecins. Les 18 accouchements prévus en Avril doivent se faire ailleurs ( à la maternité de Périgueux, Bergerac ou Brive) Trois bébés ont déjà vu le jour dans ces conditions et tout s'est bien passé.

Une maternité indispensable

Le directeur de l'ARS a expliqué pourquoi Sarlat ne pouvait pas se passer d'une maternité; pour une raison géographique d'abord, (les autres maternités sont à plus d'une heure) pour une raison d'aménagement du territoire ensuite. La crise sanitaire du Covid a généré des déplacements. De nombreux jeunes couples sont venus s'installer à la campagne. Ils ont besoin de cette maternité.

Des moyens pour la garder

Sans pouvoir se prononcer sur la date du retour des accouchements à la maternité de Sarlat (il manque encore des médecins) Benoit Elleboode a annoncé un certain nombre de mesures pour sauver la maternité. Elle figure dans le prochain programme régional de santé qui va de 2023 à 2028.

Il a aussi autorisé les hôpitaux de Dordogne (et donc celui de Sarlat) à rémunérer un peu plus que prévu par la loi Rist, les intérimaires qui viendront travailler dans les secteurs en tension ( 1800 euros contre 1400 pour une garde de 24h)

Enfin, il s'est engagé au nom de l'ARS à soutenir financièrement l'hôpital de Sarlat. Le système de financement des hôpitaux doit changer, et pour aider Sarlat à passer ce cap, l'ARS mettra la main à la poche. Autre bonne nouvelle annoncée par le directeur de l'Ars avec le maire de Sarlat Jean Jacques de Peretti, les urgences de l'hôpital de Sarlat devraient être rénovées dans les trois ans qui viennent

Les urgences de Sarlat devraient être rénovées © Radio France - Valérie Déjean

Vers la généralisation de la régulation des urgences ?

C''était une réalité avant la mise en route de la loi RIST qui limite le salaire des intérimaires, il manque des spécialistes un peu partout et particulièrement dans les services d'urgence. Pour éviter un été marqué par des régulations ponctuelles, l'agence régionale de santé en Dordogne réfléchit à une organisation départementale de l'accueil des urgences qui pourrait passer par une régulation de tous les services d'urgence de Dordogne (Sarlat, Périgueux, Francheville et Bergerac) de 18h à 8h du matin ou de 20h à 8 heures du matin. La réflexion est en cours. Si cela aboutit, en situation d'urgence, il faudra alors faire le 15, où que l'on soit en Dordogne.

Des tensions dans plusieurs hôpitaux

Le manque de spécialistes intérimaires ne se fait pas seulement sentir à la maternité de Sarlat ou aux Urgences. De très nombreux secteurs sont concernés. Certains intérimaires n'ont pas voulu revenir travailler depuis que leurs salaires sont bloqués. A l'hôpital de Bergerac ou à Périgueux, faute de médecins, on opère moins, ou plus tard dans la journée. Le service de Cardiologie bergeracois a du lui aussi se réorganiser pour faire face au manque de praticiens. Les directions gèrent au jour le jour, en essayant aussi d'épargner un peu les équipes en place. Le personnel hospitalier est sur-sollicité et parfois au bout du rouleau.