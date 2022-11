L'agence spatiale européenne présente ses nouveaux astronautes ce mercredi, un Français espéré parmi les élus

L'Agence spatiale européenne va présenter, ce mercredi après-midi, sa nouvelle et très attendue promotion d'astronautes. Parmi les heureux élus, il y aura probablement un ou une Française, qui succèdera à Thomas Pesquet . Pour la première fois, la sélection est également ouverte aux porteurs de handicaps. La présentation de la promotion aura lieu après le vote du budget décisif de l'ESA, qui veut "rester dans la course" de l'exploration spatiale.

Début des entraînements en 2023

Pour les nouveaux venus, les entraînements commenceront en avril 2023 au Centre européen des astronautes à Cologne, en Allemagne. Dans un premier temps, ils voleront en orbite à bord de la Station spatiale internationale. Les quelques places pour les futures missions lunaires seront réservées à la génération précédente, déjà rodée aux séjours en orbite basse.

Qui sera le successeur de Thomas Pesquet ?

La nouvelle promotions d'astronautes présentée ce mercredi va donc succéder à celle de 2009 dont fait partie Thomas Pesquet. Entre quatre et six personnes ont été choisies parmi plus de 22.000 candidats, au terme d'un long processus de sélection, qui comprend des tests physiques et médicaux très poussés, des tests psychologiques, et toute une série d'entretiens. Une Française ou un Français pourrait faire partie des lauréats. "Il y aura probablement un Français ou une Française", a avancé sur franceinfo Philippe Baptiste, le PDG du CNES, le Centre national d'études spatiales. Sur les 22.000 candidats, 7.000 sont Français.

Pour la première fois, la sélection ouverte aux porteurs de handicap

En parallèle, L'ESA présentera un ou plusieurs astronautes porteurs d'un handicap physique, avec lesquels sera menée une "étude de faisabilité" sur un séjour dans l'espace. Une première dans l'histoire de la conquête spatiale. Ce projet inédit est baptisé "parastronaute". "Le projet parastronaute requiert un changement complet de philosophie" sur la notion d'aptitude médicale, un concept d'origine militaire destiné à sélectionner les pilotes de combat, explique à l'AFP Guillaume Weerts, médecin en chef des astronautes au sein de l'ESA.

"Le handicap n'est pas une limitation, nous y croyons vraiment"

Lors du lancement de sa campagne de recrutement, en février 2021, l'agence avait annoncé ouvrir les portes de l'espace à un ou plusieurs candidats porteurs d'un handicap au niveau des membres inférieurs (en raison d'une amputation où une malformation congénitale), et dont les noms pourraient être révélés ce mercredi. Sont également éligibles les personnes mesurant moins de 1,30 mètre ou ayant une asymétrie des jambes. Les aptitudes intellectuelles et psychologiques requises sont les mêmes que pour les autres astronautes.

"Nous avons eu affaire à un super groupe de candidats et rencontré des personnes formidables", raconte Guillaume Weerts, qui a participé aux différentes étapes de la sélection. Le processus a "démontré que le handicap n'était pas une limitation, nous y croyons vraiment". En parallèle, l'ESA a lancé une "étude de faisabilité" sur l'envoi d'un "parastronaute" à bord d'un vol habité, pour un séjour dans la Station spatiale internationale (ISS) par exemple. Potentiellement, un astronaute handicapé pourrait être envoyé dans l'espace "dans les dix prochaines années", après de nombreux aménagements à bord des navettes spatiales.