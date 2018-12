L'agglomération de Boulogne propose une mutuelle santé aux habitants

Boulogne-sur-Mer, France

A 73 ans, Donald Thorel s’est interrogé sur son assurance santé et sa couverture. Et aujourd'hui, il est bien content du coup de main donné par la Communauté d’agglomération du Boulonnais : "Je suis allé sur les sites comparatifs internet, mais on est paumés. Ce n'est pas clair du tout. Et en plus, après, ils nous relancent en permanence, cela devient ennuyeux."

La première mutuelle régionale choisie par les habitants

Ces derniers mois, les élus boulonnais ont multiplié les réunions avec les habitants, pour définir les besoins, et les priorités de chacun. Puis, ils ont lancé un appel à manifestation d’intérêt. Deux mutuelles ont répondu et c’est la régionale Apréva -déjà 700.000 habitants de la région couverts-, qui a remporté le marché. Ce sont les habitants qui ont choisi, à plus de 80%.

Vincent Nacry est directeur commercial d’Apréva : "Tous les salariés, tous les actifs sont couverts en France, alors il nous reste les jeunes, qui sont dans la précarité et puis les seniors. On a mis en place différentes catégories d'âge. Ainsi plutôt que de faire un tarif attractif la première année qui va monter de 30 à 40% dès la deuxième année, nous avons prévu des tranches pour garantir une hausse modérée des tarifs."

Pas moins chère, mais meilleure

La mutuelle choisie n’est pas forcement moins chère que d’autres assureurs, mais elle offre de bien meilleurs garanties ce que confirme Donald Thorel : "Pour les lunettes, j'ai de meilleurs remboursements et également pour les prothèses auditives. C'est là que les garanties sont nettement meilleures. Ainsi, l'année où je dois changer, sur un budget de 3.000 euros, j'aurais un reste à charge de 1.800 euros, contre 2.500avant." Et les élus ajoutent que si le reste à charge des adhérents est plus modéré, c’est du pouvoir d’achat gagné.

Et puis ce dispositif devait permettre de faire revenir vers la santé toute une partie de la population. 5 à 10% des Français n’ont pas la mutuelle, rappelle Mireille Ingrez-Cereda, l’élue boulonnaise qui a porté ce projet de mutuelle solidaire : "Il y a des personnes qui avaient renoncé aux soins. Donc avec la mutuelle, nous avons relancé l'aide à la complémentaire santé (ACS). C'est une aide qui peut monter à 500 euros par an, en fonction des revenus."

Nous allons aussi travailler vers les jeunes, car on voit qu'ils renoncent souvent aux soins.

130 contrats ont été signés par Apréva dans le Boulonnais. Mais 2019 sera une année de transition, car le calendrier était serré pour le lancement. Pour changer de mutuelle, il faut en effet résilier son contrat avant le 31 octobre.