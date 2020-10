L'agglomération Dijonnaise concernée à son tour par le couvre feu sanitaire ?

L'épidémie de Covid-19 continue de progresser en Côte-d'Or et les chiffres flirtent désormais avec les niveaux imposant un passage en zone d'alerte maximale. Le premier ministre Jean Castex doit préciser ce jeudi soir le sort de l'agglomération Dijonnaise et du département vis à vis du couvre-feu.

Le gouvernement va annoncer ce jeudi 22 octobre qu'un "certain nombre de départements basculeront en alerte maximale et donc sous couvre-feu pour un certain nombre d'entre eux" face à la progression de l'épidémie du Covid-19. C'est le porte-parole du gouvernement qui l'a annoncé ce mercredi à la sortie du Conseil des ministres. Au regard des derniers chiffres du virus en Côte-d'Or, la probabilité que notre département soit concerné est très forte. Signe de l'inquiétude de l'exécutif, c'est le Premier ministre, et non le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui tiendra ce point presse ce jeudi à 17h00.

La situation en Côte-d'Or

L'agglomération dijonnaise est placée en zone d'alerte renforcée depuis le samedi 10 octobre. Malgré cela, la situation se détériore. Si aucun nouveau décès n'est à déploré au cours des dernières 24h à Dijon, le nombre de personnes hospitalisées a encore augmenté et c'est surtout celui des personnes placées en réanimation à cause de la Covid-19 qui inquiète. Il y a en a eu 8 sur les dernières 24h.

Inquiétant aussi le taux d'incidence chez les plus de 65 ans. Il est largement dans le rouge depuis plusieurs jours. Le taux d'incidence général sur les 7 derniers jours est lui très proche aussi de la zone rouge.

La situation à Dijon et quelques métropoles au 20 octobre 2020 © Visactu - /

Qu'implique le couvre-feu sanitaire ?

Les sorties et les déplacements sont interdits de 21 h à 6 h du matin sous peine d’une amende de 135 € et jusqu’à 3 750 € en cas de récidive.

Ce couvre-feu est possible depuis le 17 octobre, à minuit, sur l’ensemble du territoire car le pays est placé en état d’urgence sanitaire et la mesure pourrait être prolongée jusqu'au 16 février inclus.

De plus, 9 territoires(( font déjà l’objet d’un couvre-feu de 21 h à 6 h : il s'agit de Paris et de la région Île-de-France, deu territoire de Grenoble-Alpes-Métropole, de la Métropole européenne de Lille, de la Métropole de Lyon, de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, de Montpellier-Méditerranée-Métropole, de la Métropole Rouen-Normandie, de Saint-Etienne Métropole et de Toulouse Métropole.

Au total, 1728 communes et quelques 19,22 millions d'habitants sont déjà concernés par le couvre-feu.

Les mesures prises sur l’ensemble du territoire

· Pas de rassemblement à plus de 6 personnes dans l’espace public.

· Télétravail à au moins 50 %.

· Interdiction des événements festifs dans les salles des fêtes et polyvalentes.

· Abaissement de la jauge à 5 000 personnes avec respect d’un siège vacant entre deux spectateurs ou groupe de 6 personnes dans les établissements recevant du public (ERP) clos assis.

· Ouverture des salles de sport sur protocole.