L'agrandissement de la maison de santé de La Souterraine est désormais acté !

Dans un territoire comme la Creuse, souvent catalogué comme le désert médical de service, c'est une excellente nouvelle. Après à peine deux ans d'existence, la maison de santé de La Souterraine va s'agrandir. Les élus du pays sostranien l'ont voté en conseil communautaire, et le projet en est au stade des études. L'inauguration est prévue, au mieux, fin 2024, mais plus raisonnablement, au premier trimestre 2025.

Des patients qui viennent de Creuse... et au-delà !

Cette maison de santé est tout simplement victime de son succès ! Les patients viennent de toute la Creuse, et pas seulement du pays sostranien. Vu sa localisation, elle a aussi attiré des Haut-Viennois, mais aussi des Indrois ! Et encore, ce n'est que la patientèle : les médecins aussi sont intéressés ! La structure, qui héberge dix médecins et une dizaine de paramédicaux (infirmières, kinés...), a reçu des demandes d'installations de praticiens venus de toute la France, charmé par le cadre de vie, et surtout ces équipements encore modernes. Avant même cette extension, deux pédiatres vont rejoindre le territoire, l'un à la maison de santé de La Souterraine, l'autre à celle de Fursac, les deux endroits travaillant ensemble.

La maison de santé de La Souterraine a ouvert en septembre 2021. © Radio France - Lisa Melia

Concrètement, d'ici un peu plus d'un an donc, le centre sostranien aura un nouveau bâtiment, collé à l'actuel, avec une douzaine de bureaux, des espaces de rangement, et des salles d'attente. C'est le scénario idéal, mais tout dépendra des études, des appels d'offres, et des subventions allouées à la collectivité du pays sostranien. Si les montants sont trop importants, le projet pourra être revu à la baisse. Mais le principe d'un agrandissement est acté. Outre de nouveaux praticiens, il permettra aussi de mieux accueillir les internes en médecine, pour qu'ils s'y sentent bien, et surtout, qu'ils aient envie de rester ! Les jeunes médecins qui auraient d'ores et déjà envie de s'installer sont d'ailleurs invités à prendre contact avec la maison de santé de La Souterraine