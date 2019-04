L'aide de près de 8 millions d'euros, pour l'hôpital de Mayenne, était-elle aussi exceptionnelle que ça ?

Mayenne, France

Le 11 janvier dernier, une réunion de travail, les représentants de l'ARS et les élus. L'agence assure ce jour-là qu'il n'y aucun risque de fermeture de la maternité. Nous sommes à la veille d'une mobilisation dans les rues de Mayenne, plus de 2.000 personnes manifesteront le lendemain. Et puis, il y a cette annonce, une enveloppe dite exceptionnelle de 7.700.000 euros pour le fonctionnement et les investissements.

Sur les réseaux sociaux, cette aide est présentée comme des nouveaux crédits, des crédits supplémentaires qui n'avaient pas été budgétisés. Deux députés assistent à cette réunion et saluent la décision, sur twitter, en parlant bien de nouveaux crédits ou crédits supplémentaires

«La maternité de l’hôpital de Mayenne ne fermera pas. Elle pourra compter au besoin sur l’appui du CHU de Rennes, et le CHNM bénéficera de 7,7 M€ de nouveaux crédits ».

Très utile réunion de travail des élus avec le Directeur de l’Agence Régionale de Santé !#OnAvancepic.twitter.com/U80q9bt20V — Guillaume GAROT (@guillaumegarot) January 11, 2019

Réunion de travail très positive et rassurante cet après midi avec l @ars_pdl sur l avenir du @CHNM de MAYENNE : la maternité ne fermera pas, crédits supplémentaires de 7,7 M€ , collaboration possible avec le CHU de Rennes ... @guillaumegarot@MichelAngot53@lamayenne#onavance — Yannick FAVENNEC (@yfavennec) January 11, 2019

Or, cette somme avait, selon Force Ouvrière et Audace 53, déjà été fléchée, depuis l'été précédent. D'après un document de synthèse des aides financières, que nous avons pu consulter, ces 7.700.000 euros font en effet bien partie du budget 2018 et pas d'un exercice budgétaire complémentaire.

Pour le syndicat et l'association, c'est une manipulation pour, affirment-ils, dégonfler la mobilisation du 12 janvier et atténuer sa portée médiatique : "nous sommes assez surpris de cette manipulation, la veille d'une manifestation. Il s'agissait de crédits déjà donnés, depuis l'été dernier. Les aides de l'ARS sont les bienvenues mais sans manipulation" souligne Sébastien Lardeux, délégué FO du personnel.

Contactée, l'ARS se défend de toute entourloupe ou manigance et rappelle que l'hôpital de Mayenne a bénéficié d'un soutien de plus de 8 millions l'an dernier, en faisant l'établissement le plus aidé de la région.