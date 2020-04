VIDÉO - Coronavirus : l'AJ Auxerre donne 60 000 masques à l'hôpital d'Auxerre

Le club de football de l'AJA a fait livrer 60 000 masques à l'hôpital d'Auxerre ce lundi. C'est un don de l'actionnaire principal du club , le chinois James Zhou qui a commandé aussi 20 000 tests de dépistage et 3000 vêtements de protection. 6000 masques ont déjà été livrés la semaine dernière au centre hospitalier. Plus de 30 000 autres sont promis par le patron du club qui explique dans un communiqué "vouloir gagner la guerre contre le Covid-19 et protéger les salariés de l'AJA et la ville d'Auxerre, en respectant les consignes de l'Etat."