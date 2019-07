L'alerte canicule déclenchée par la préfecture de Paris

Paris, France

Ce niveau 3 correspond à l'alerte canicule et entraîne le déclenchement de plusieurs mesures préventives, particulièrement à destination des personnes les plus fragiles.

Le plan inclut notamment le "renforcement des maraudes associatives" mais aussi "l'ouverture d'une centaine de places d'hébergements supplémentaires à destination des populations vulnérables à la rue", précise le communiqué de la préfecture de police de Paris.

Pollution à l'ozone

Par ailleurs, la pollution atmosphérique à l'ozone devrait dépasser le seuil d'information ce mardi en Ile-de-France, a annoncé la station Airparif dans un communiqué.

Selon les prévisions d'Airparif, le seuil "devrait dépasser 180 microgrammes par mètres cubes ce mardi". L'Agence régionale de santé en Ile-de-France recommande donc notamment aux personnes les plus sensibles - personnes âgées, enfants et femmes enceintes - d'éviter les activités physiques et sportives intenses en plein air et d'éviter les sorties durant l'après-midi lorsque l'ensoleillement est maximum.