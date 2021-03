L'allègement des règles sanitaires dans les Ehpad divise les maralpins

Pour beaucoup de familles comme de résidents, c'est un énorme soulagement. Dès ce week-end, ceux qui le souhaitent peuvent sortir pour passer du temps auprès de leurs proches, ce qui n'était plus possible depuis noël. Les résidents vaccinés pourront ensuite revenir au sein de l'EHPAD, ceux qui ne le sont pas devront respecter un confinement d'une semaine dans leur chambre. Autre allègement : les visites au sein de l'établissement peuvent de nouveau se faire dans cette même chambre. Un retour à plus de normalité qui reste au bon vouloir de chaque établissement. Dans les Alpes-Maritimes, certains comptent d'ailleurs attendre encore avant de lâcher du lest. C'est le cas par exemple de l'EHPAD des Figuiers à Villeneuve-Loubet. Son gérant Paul Bensadoun veut rester très prudent. "Nous sommes en zone rouge, confinés tous les week-ends, interdits de sortir après 18h, c'est tout à fait contradictoire ! Les sorties, c'est non".

La grande majorité des résidents est pourtant vaccinée

Certes, 90% des résidents de son établissement sont vaccinés, mais "on peut attraper et transmettre le virus même en étant vacciné. Je rappelle que le vaccin il empêche seulement les formes graves. Donc il faut qu'on reste vigilant."

Discussion entre la fille d'une résidente, ravie de cet allégement, et le gérant de l'EHPAD des Figuiers Paul Bensadoun, qui s'y oppose pour le moment Copier

Cet allègement des règles dans les EHPAD divise plus généralement les niçois que nous avons interrogés. "C'est prématuré" estime Michelle pour qui c'est "trop tôt". Cathy en revanche estime qu'il faut autoriser les sorties "puisqu'ils sont vaccinés. Sinon il sert à quoi ce vaccin ? La vie ne sert pas à grand chose si on ne peut pas voir la famille."