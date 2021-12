L'Allemagne va imposer une quarantaine aux voyageurs français non vaccinés

L'Allemagne a classé vendredi la France et le Danemark comme zones d'infections à "haut risque" et va donc imposer aux voyageurs non vaccinés en provenance de ces pays une période de quarantaine, indique le Robert Koch Institute. Cette mesure va entrer en vigueur dimanche 19 décembre. Les personnes non vaccinées ou qui n'ont pas déjà été atteintes du Covid-19 devront observer une quarantaine avec un test possible au cinquième jour.

Une vague massive de contaminations

L'Allemagne, déjà touchée par un important rebond des contaminations au coronavirus, doit se préparer à une nouvelle "vague massive" liée à la diffusion rapide du variant Omicron, a prévenu le ministre de la Santé Karl Lauterbach.

Dans le Bade-Wurtemberg, land voisin de l'Alsace, des mesures plus ciblées ont été prises. Ainsi, à Europa-Park, les enfants de plus de 5 ans devront présenter un pass sanitaire pour accéder au parc d'attractions.