L'Allemagne va lever une partie de ses restrictions sanitaires d'ici le 20 mars

"Nous pouvons regarder vers l'avant avec plus de confiance que nous ne l'avons fait ces dernières semaines", déclare ce mercredi le chancelier allemand Olaf Scholz lors d'une réunion avec les dirigeants des 16 régions du pays. En effet, l'Allemagne s'apprête, après la Suisse, à alléger son protocole sanitaire d'ici le 20 mars.

Dès le 20 mars, les jauges, jusque là limitées à 10 personnes lors des événements privés, seront supprimées pour les personnes totalement vaccinées ou guéries du Covid. Elles seront toujours en place pour les non vaccinés jusqu'à la fin du mois de mars.

L'obligation vaccinale pour accéder aux différents lieux de vie sera allégée voire supprimée. Le télétravail va lui aussi progressivement disparaitre même si le gouvernement laisse la possibilité aux entreprises de mettre en place des aménagements.

Allègement oui mais le port du masque reste obligatoire

Le masque, chirurgical ou FFP2, restera obligatoire dans les transports en commun ou les espaces clos précise le chancelier allemand, parce que "la pandémie n'est pas terminée".

Pour ce qui est des grandes manifestations publiques, concerts, matchs de sports par exemple, les jauges de 60% en intérieur et 75% en extérieur continueront d'être appliquées uniquement lorsque le pass vaccinal est demandé.

Comme en France, mais un peu plus tard, le 4 mars, les restrictions dans les restaurants et les hôtels devraient disparaitre et les clubs et discothèques pourraient rouvrir.