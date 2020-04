L'allergie aux pollens n'a pas les mêmes symptômes que le coronavirus

La saison des allergies a commencé en Dordogne et en Gironde avec les pollens de bouleaux et déjà de graminées. Mais avec les allergies, pas de fièvre, et la toux n'est pas la même que pour le coronavirus. Il faut toujours aérer les maisons malgré le confinement.

C'est de saison, les pollens de bouleau et de noisetiers pullulent dans l'air du sud-ouest, et les pollens de graminées - les plus allergisants - comencemenbt à se répandre. C'est la saison du nez qui coule et des yeux qui pleurent. Un calvaire pour les allergiques

Ne pas confondre les symptômes

En cette période d'épidémie de coronavirus, le Dr Jacques Granger, pneumo-allergologue, veut rassurer les allergiques : "il y a de grandes différences entre une allergie et une infection au coronavirus : dans les symptômes du Covid-19 il y a de la fièvre et une forte toux ; les allergies donnent des symptômes au niveau du nez, des yeux et de la gorge, mais sans fièvre, et ce n'est pas la même toux."

La Dordogne et la Gironde en risque allergique orange

Selon le réseau national de surveillance aérobiologique, la Dordogne et la Gironde présentent un risque allergique de 4 sur 5. La carte des risques et du réseau de surveillance des pollens est ici. Mi-avril, les pollens de bouleaux sont déjà très importants en Dordogne et en Gironde, et déjà les pollens de graminées (beaucoup plus allergiasnts).

Mi-avril, la Dordogne et la Gironde sont en orange pour les allergies aux pollens - Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.)

Ne pas confondre confinement et confinement

Malgré le confinement imposé par l'épidémie de coronavirus, il ne faut pas oublier d'aérer nos maisons contre les allergies, ajoute le Dr Granger "l'aération ne comporte aucun risque vis à vis du coronavirus, et permet de réduire la pollution intérieure de nos maisons. La plus grande allergie au monde reste l'allergie aux acariens, et il faut continuer d'aérer la literie et la chambre ."