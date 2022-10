L'Alliance contre le tabac demande l'interdiction de la puff, cette cigarette électronique prisée des ados

Fruits rouges, litchi glacé, pastèque, Marshmallow... Avec ses goûts régressifs et ses couleurs rose fluo, orange flashy ou violet néon, la puff s'affiche bien en vue dans les bureaux de tabac, les magasins de vape et même dans certaines supérettes de centre-ville. Cette cigarette électronique jetable, qui contient de la nicotine, a e plus en plus de succès auprès des ados, dès le collège. L'Alliance contre le tabac et son président, le professeur de santé publique Loïc Josseran, demandent "son interdiction immédiate" dans Le Parisien ce mardi.

Les "puffs" sont des cigarettes électroniques jetables, aux goûts sucrés et fruités et au packaging coloré, qui attirent particulièrement les collégiens et lycéens. © Radio France - Chloé Martin

Une "épidémie pédiatrique"

Si cette cigarette électronique jetable ("puff" signifie "bouffée" en anglais") séduit les ados par ses couleurs flashy et ses parfums fruités, son prix, de 8 à 12 euros pour 600 bouffées, soit l'équivalent d'un paquet de cigarettes, attire également les jeunes. Sur franceinfo vendredi, Loïc Josseran dénonçait une "épidémie pédiatrique". La consommation de puff chez les jeunes "est en train d'exploser", déplorait-il. "Il suffit de se promener dans la rue. On voit de plus en plus de gamins qui consomment ça, de plus en plus de très jeunes qui consomment ça. On est vraiment sur une épidémie pédiatrique comme on a eu sur le tabac. On crée les fumeurs de demain", prédit le médecin.

"Jaime bien la couleur, et les goûts" - Théo, 14 ans

Popularisée via les réseaux sociaux comme Tik Tok ou Instagram, la puff fait fureur dans les cours de collège et de lycée depuis plusieurs mois. La mini-cigarette aux airs de marqueur fluo passe inaperçu dans une trousse, et son odeur ressemble à celle d'un chewing-gum. Elle est donc facile à dissimuler auprès des parents et des enseignants. "On y a tous goûté, c'est la mode", racontait Théo, collégien, à France Bleu Touraine en février dernier. "J'aime bien la couleur, comment c'est fait. Et puis, il y a plus de goûts, c'est plus relevé que dans une cigarette électronique classique", ajoutent Marcus et Lou.

13% des 13-16 ans ont déjà essayé la puff, interdite aux mineurs

Une enquête de l'Alliance contre le Tabac montre que 13 % des 13-16 ans ont déjà essayé la puff, dévoile Le Parisien ce mardi. Cette étude montre également que 9 % des 13-16 en ont acheté, alors qu'elles sont interdites aux mineurs.

Mais dans de très nombreux bureaux de tabac, l'âge des jeunes consommateurs n'est pas vérifié. "J'ai 14 ans et j'arrive à en acheter dans des bureaux de tabac", confiait Marcus à France Bleu Touraine en février. "Des fois ça passe, des fois non, beaucoup ne contrôlent pas", confirmait l'ado. De nombreux mineurs en achètent aussi sur internet.

"Il y a vraiment une hypocrisie totale d'une majorité de buralistes, d'une majorité de boutiques de vape et de quasiment toute la grande distribution qui vend ces produits", dénonçait Loïc Josseran au micro de franceinfo vendredi. "En termes de santé, on aura un vrai problème", prédit-il.

Un marchepied vers la cigarette pour "la prochaine génération de fumeurs"

L'étude de l'Alliance contre le tabac montre aussi que parmi les adolescents qui vapotent, près de 30 % ont commencé leur initiation à la nicotine à travers la Puff et environ 20 % se sont ensuite tournés vers une autre forme de produit du tabac, détaille Loïc Josseran dans Le Parisien. Le médecin alertait également sur franceinfo : "Avec la puff, les industriels créent chez des enfants de 11-12 ans la prochaine génération de fumeurs, c'est un phénomène particulièrement inquiétant".

On a en face de nous aujourd'hui, des industriels qui ne veulent qu'une chose, c'est arriver à mettre dans les mains des plus jeunes des puff. ll y a des industriels qui le disent : 'Je veux habituer les jeunes aux gestes et à la nicotine", a-t-il détaillé. "Tout est fait pour leur plaire, avec un produit qui va les rendre addicts extrêmement rapidement. On est sur des taux de nicotine à 1,9% maximum. Ce sont des enfants qui commencent à consommer ce produit à 11-12 ans. On achète ça comme un paquet de chewing-gum", dénonce-t-il.

"Il faut que les parents soient informés de l'existence de ces produits, qu'ils n'aient pas peur d'en parler à leurs enfants en leur expliquant effectivement les risques qu'il y a derrière", explique encore Loïc Josseran. Sinon on passe complètement à côté et avec un naturel absolu."

Le ministère de la Santé alerté

Au printemps, le ministère de la Santé avait adressé un signalement au Parquet, au vu de la "forte promotion" de la puff sur "des réseaux sociaux fréquentés majoritairement par des jeunes".

Un marché colossal, un chiffre d'affaires très important pour les buralistes

Les ventes de puff représentent déjà, pour certains buralistes, la moitié de l'activité générée par la cigarette électronique. Elle représente ainsi 140 millions d'euros par an, sur 3,6 milliards de chiffre d'affaires brut annuel. La Confédération des buralistes, qui a réuni ses adhérents pour son congrès annuel la semaine dernière à Paris, se réjouit du "dynamisme des ventes de ce nouveau produit", a confié à l'AFP son président Philippe Coy. Mais elle déplore "le marketing fait autour de la puff, avec un ciblage bien déterminé sur une population jeune", souligne-t-il. "Cela nous met dans une situation très délicate : des influenceurs ont communiqué sur TikTok, cela a créé une demande que l'on doit refuser, ce qui est assez compliqué pour nous au quotidien", a-t-il admis.

Une e-cigarette jetable qui pollue jusque sur les plages

L'autre problème de la puff, c'est la pollution. Composée d'un embout en plastique, d'un tube en aluminium, d'une résistance et surtout d'une batterie au lithium, la puff est jetée au bout de 600 bouffées, l'équivalent d'un paquet de cigarettes. On en trouve sur les trottoirs, dans les caniveaux et dans les poubelles classiques, ce qui signifie que les batteries au lithium, notamment, ne sont pas recyclées.

C'est aussi un "déchet qu'on commence à retrouver sur les plages", rapporte Diane Beaumenay-Joannet, chargée de mission sur le plastique au sein de l'ONG Surfrider auprès de l'AFP. "Parce que c'est jetable et moins cher qu'un paquet de cigarettes, et parce que la cible est jeune, on en trouvera de plus en plus dans l'environnement", déplore-t-elle, pointant du doigt "le manque de communication sur le fait qu'il faut la ramener dans une poubelle adaptée".