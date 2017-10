L'Alsace particulièrement touchée par les AVC invalidants

Des chiffres inquiétants présentés par le Réseau environnement santé: l'Alsace est la région de France la plus touchée par les AVC très invalidants. Des chiffres qui sont aussi en hausse chez les moins de 65 ans.

Toutes les quatre minutes, un homme ou une femme est frappé par un AVC en France. Et les Alsaciens ne sont pas épargnés par les accidents vasculaires cérébraux, bien au contraire. Selon le Réseau environnement santé, l'Alsace est particulièrement touchée par les AVC qui provoquent des affections longue durée.

Une maladie qui touche aussi les moins de 65 ans

Par ailleurs, comme le confirme l'Agence régionale de santé, le nombre d'AVC est en hausse pour les moins de 65 ans: une augmentation de +28% dans le Bas-Rhin et de +23% dans le Haut-Rhin entre 2004 et 2014. C'est plus qu'au niveau national avec +18% pour la France entière. Un bilan présenté à la veille de la journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux ce dimanche.

Qu'est-ce qui explique ces mauvais chiffres en Alsace? "Les habitudes alimentaires jouent", explique le docteur Valérie Wolff, responsable médical neurologue aux HUS. "On a tendance à avoir un surpoids plus marqué par rapport à d'autres régions. Et le cholestérol est aussi un facteur de risque." Le tabac multiplie aussi le risque d'AVC par trois rappelle l'Agence régionale de la santé. Le manque d'activité physique est un facteur de risque supplémentaire.

Le Réseau environnement santé pointe aussi du doigt des causes environnementales comme la pollution atmosphérique. Mais pour l'instant, aucune étude n'a pu être réalisée par des neurologues pour le prouver.