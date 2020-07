L'Alsace placée en alerte pour un épisode de pollution de l'air à l'ozone

La vague de chaleur attendue ce vendredi et pendant tout le weekend va aussi avoir des conséquences sur la qualité de l'air. Un épisode de pollution à l'ozone est prévu en Alsace, car les seuils d'information vont être dépassés selon l'ATMO Grand Est. Les deux départements, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, sont donc tous les deux placés en alerte niveau 1 jusqu'à samedi soir.

Pour les personnes vulnérables

Les femmes enceintes, les nourrissons et les jeunes enfants, les personnes de plus de 65 ans et celles souffrant de pathologies cardiaques ou respiratoires sont particulièrement à risque pendant ce type d'épisodes. En cas de gêne respiratoire ou cardiaque, prenez conseil auprès d'un professionnel de santé et privilégiez des sorties brèves et sans effort.

Il faut également éviter de sortir l'après-midi, moment le plus critique, et éviter les activités trop intenses en plein air. Celles à l'intérieur peuvent être maintenues.

Si vous devez vous déplacer

Si vous devez vous déplacer, évitez l'utilisation de la voiture en solo et privilégiez le covoiturage ou les transports en commun. En voiture, il est également conseillé de limiter sa vitesse.