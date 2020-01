L'Amandinois a besoin d'un IRM, l'appel du maire de Saint-Amand les Eaux à l'agence régionale de santé

Saint-Amand-les-Eaux, France

L’hôpital et la ville se sont battus pendant 5 ans pour avoir un scanner, et aujourd'hui l'obtention d'un IRM s'annonce aussi difficile . Dans l'agglomération de la Porte du Hainaut il n'y a qu'un appareil à l'hôpital de Denain, et il y en a 6 à Valenciennes, mais c'est insuffisant selon les professionnels.

Il y a donc urgence selon le Dr Abdelhakim Tyazi, chargé du projet au Groupement d'intérêt économique Imagerie en Coupe amandinoise

c'est un vrai problème et ça devient de plus en plus aigu car les pathologies cancéreuses et neurologiques nécessitent de plus en plus d'investigation type IRM, et avec des délais de 8 à 10 semaines on peut aller jusqu'à des retards de diagnostic, voir des pertes de chances pour des patients qui se retrouvent au stade des métastases

Selon lui certains patients renoncent déjà aux soins à cause des délais ou de leur difficulté à se déplacer jusqu'à Valenciennes.

6 à 7000 patients pourraient bénéficier de l'appareil

Le médecin qui ajoute que l'utilisation de l'IRM est de plus en plus recommandée car contrairement aux radios et scanners c'est une technique non irradiante.

Alain Bocquet le maire communiste de Saint-Amand les Eaux vient donc d'écrire au directeur de l'ARS pour qu'il rectifie le tir

Dans le Hainaut, les indicateurs de santé sont les plus mauvais parmi les plus mauvais de France, il y a donc un besoin de rattrapage, d'un traitement inégalitaire dans un sens positif, en implantant un IRM dans les plus brefs délais

Alain Bocquet, le maire communiste de Saint-Amand les Eaux Copier

Selon les radiologues, 6 à 7000 patients pourraient bénéficier de l'appareil tous les ans, des patients de l'Amandinois mais aussi de la Pévèle voisine.

L'agence régionale de santé explique que l'enquête sur l'imagerie médicale de 2017 avait montré que les 7 IRM de la zone avait une activité moyenne inférieure à la moyenne régionale, et un délai d'attente conforme à la moyenne régionale. Mais l'ARS assure qu'elle va réévaluer les besoins, et lancer une nouvelle concertation avec les radiologues.