Confinement : l'ambiance "très spéciale" des marchés nancéiens

"Même quand il a fait moins dix ou moins quinze degrés, il y avait plus de clients", témoigne la maraîchère Catherine Haraux-Masson. Elle fait partie des 36 commerçants présents ce dimanche 22 mars au marché de Vandoeuvre, sur 180 habituellement.

Des étals vides et des clients absents

Alors que la France est en confinement, certains marchés comme celui-ci, sont maintenus. Ils relèvent effectivement des "activités indispensable à la vie du pays". Ils doivent cependant respecter des règles d'hygiène et de sécurité strictes. Des policiers municipaux de la ville vandopérienne sont d'ailleurs sur place, pour s'assurer que les clients sont bien munis de leur autorisation de déplacement dérogatoire, respectent bien les mesures barrières et la distanciation sociale d'un mètre. "Ils ont installé des barrières, décrit Catherine Haraux-Masson. Quant aux commerçants, ils sont bien espacés dans le marché et ils ne laissent pas les clients se servir."

Catherine Haraux-Masson qui n'a quasiment rien vendu ce dimanche. "D'habitude on range vers 13h, là à midi trente on avait déjà commencé. C'est vraiment une ambiance très spéciale." Le marché couvert de Nancy est également déserté. Ils sont à peine six commerçants présents. "Les clients arrivent au compte-goutte", raconte le primeur Lucien Uyar. Il n'y a plus qu'une entrée ouverte, celle de la rue Saint-Dizier. Des vigiles sont postés devant la porte pour filtrer le nombre de clients à l'intérieur du marché.

Vers un maintien des marchés ?

Ces commerçants seront-ils là la semaine prochaine ? Pas de réponse catégorique, du moins pour Catherine Haraux-Masson, qui hésite à revenir dimanche. "On a vu le maire de Vandoeuvre toute à l'heure, même lui il ne sait pas si cela continue ou pas. Ce sont des décisions qui sont prises au-dessus".