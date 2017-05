L'amiante devant le tribunal administratif de Poitiers.

Des salariés et anciens salariés des Fonderies du Poitou veulent voir leur site classé ! Ils estiment avoir été exposés trop souvent et trop longtemps à l'amiante.

Plus de 200 salariés et anciens salariés continue à se mobiliser contre l'amiante. Pour eux, le site d' Ingrandes doit être classé comme ayant exposé son personnel pendant des années notamment à la manipulation au quotidien de plaques d'amiante, sans protection. Une activité qui n'est pas sans conséquence : on dénombre de nombreux cas de maladies professionnelles (plus d'une cinquantaine). Les fondeurs et ex-fondeurs ont déposé leur recours en justice et l'audience s'est tenue hier matin devant le Tribunal administratif de Poitiers. Ils demandent que le site d'Ingrandes soit donc inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipé d'activité des travailleurs de l'amiante. "Ils pourraient notamment partir plus tôt en retraite" souligne Jean-Louis Macouillard leur avocat," la période amiante aux fonderies c'est 1981 à 1996 et aujourd'hui l'association compte 260 adhérents". Mais le rapporteur publique, dans ses conclusions, ne donne pas raison à la demande des plaignants. La décision du Tribunal est attendue sous quinzaine.