L'amiante est à l'origine de certains cancers du larynx et de l'ovaire. C'est ce que confirme un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) publié ce lundi 19 septembre.

L'amiante provoque "entre 150 et 170 cancers du larynx et de l'ovaire chaque année" en France

Certains cancers du larynx et des ovaires sont bien liés à une exposition à l'amiante, a confirmé lundi l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). Dans un rapport commandé par les ministères de la Santé et du Travail, cette dernière déplore en effet que ces deux types de cancers sont "sous-déclarés et sous-reconnus" quand ils sont liés à une exposition professionnelle. Sur franceinfo, Alexandra Papadopoulos, coordinatrice scientifique au sein de l’Anses, a estimé leur nombre "entre 150 et 170 cas chaque année", suite à l'exercice d'une profession ayant provoqué un contact avec l'amiante.

Le profil des malades atteints de ces cancers en lien avec l'amiante est varié. "Il y a différents secteurs professionnels", a expliqué Alexandra Papadopoulos, _"les plus connus restent le BTP, la métallurgie, la construction". "Mais il y a d'autres secteurs concernés qui sont beaucoup moins connus, ce sont toutes les professions exercées dans des bâtiments relativement anciens et vétustes, qui exposent de fait à l'amiante", a-t-elle prévisé, "ce sont tous les métiers dans l'administration publique, l'enseignement, la santé avec des hôpitaux qui ont des sols en dalles de vinyle amiante". La chercheuse a également évoqué "l'industrie du textile, dans laquelle les femmes sont les plus représentées, avec des travaux de cadrage, de filature ou de tissage dans lesquels elles sont très exposées à l'amiante"_.

Créer une "présomption d'origine" pour ces cancers

Dans son rapport, l'Anses a réclamé que l'indemnisation pour maladie professionnelle soit facilitée. "L'ensemble des éléments scientifiques plaide en faveur de la création de tableaux de maladies professionnelles pour les cancers du larynx et de l'ovaire, ce qui permettrait de faciliter cette reconnaissance", a plaidé Alexandra Papadopoulos. Des dispositifs qui existent déjà pour les cancers des voies bronchopulmonaires. "Cela permettrait aussi d'indemniser mieux les malades et de manière automatique sans que le demandeur ait à prouver le lien entre sa maladie et son exposition professionnelle", a-t-elle conclu.

"Actuellement, on demande à la victime d'apporter la preuve du lien entre le cancer et son travail" - Alexandra Papadopoulos

Pour parvenir à ces conclusions, l'Anses "s'est basée sur les travaux du Centre international de recherche sur le cancer publiés en 2012 et des publications scientifiques plus récentes", selon Alexandra Papadopoulos. En revanche, l'Anses n'a pas examiné le lien entre l'amiante et d'autres cancers - pharynx, estomac, colorectaux -, alors que cela lui avait été demandé. Elle explique ce choix par des considérations de "ressources" et de "calendrier".

L'amiante, utilisé pendant plusieurs décennies au cours du XXe siècle dans la construction de bâtiments, est désormais interdit dans de nombreux pays comme la France, en raison de ses effets dangereux pour la santé.