L'ancien Levothyrox sera de nouveau "accessible" dans 15 jours, en attendant des "alternatives"

La ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé vendredi matin sur France inter que l'ancien Levothyrox sera "accessible dans 15 jours". Elle a également précisé que "dans un mois nous aurons des alternatives, c'est-à-dire d'autres marques, d'autres médicaments".

L'ancien Levothyrox va disparaître totalement à terme

"Nous avons fait en sorte (...) que l'ancien Levothyrox soit accessible de façon à ce que ceux qui le réclament puissent le prendre, et ce sera disponible en quinze jours", a déclaré la ministre sur France Inter. "Et dans un mois, nous aurons des alternatives, c'est-à-dire d'autres marques, d'autres médicaments, qui permettront progressivement aux patients de pouvoir choisir le médicament qui leur convient le mieux", a indiqué Agnès Buzyn. La ministre a souligné que "l'ancien Levothyrox devrait normalement disparaître puisque le laboratoire (américain Merck, ndlr) ne devrait plus le produire dans les années qui viennent".

Plus de 9.000 patients ont signalé des effets indésirables (crampes, maux de tête, vertiges, perte de cheveux...) de la nouvelle formule du Levothyrox et une pétition réclame le retour à l'ancienne formule. Douze plaintes ont été déposées au parquet de Paris et une cinquantaine de nouvelles plaintes contre X, dont celle de l'actrice Anny Duperey, doivent être lancées, a assuré jeudi l'avocate et ancienne magistrate Marie-Odile Bertella-Geffroy.