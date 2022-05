L'angioplastie arrivera en 2024 au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône

Après des années de lutte, le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire)accueillera un service de coronarographie. L'Agence régionale de santé a approuvé ce mardi la requête de l'hôpital William-Morey, qui avait d'ores et déjà reçu le feu vert de la Commission spécialisée de l'organisation des soins. Entre 1 500 et 2 000 actes pourraient ainsi être pratiquées chaque année à partir de 2024.

Des années de lutte

Ce nouveau plateau technique aura donc mis près de 10 ans à aboutir, dont cinq années de demandes rejetées. En 2017, alors que le besoin de coronarographie a été reconnu par l'ARS, le dossier déposé par l'hôpital de Chalon-sur-Saône est refusé. L'agence évoque un manque de coopération avec les hôpitaux de Dijon et de Mâcon. S'en sont suivies des années de luttes menées par les élus locaux et le personnel, mais le dossier est resté au point mort jusqu'au 12 mai 2022.

Ce jour-là, la Commission spécialisée de l'organisation des soins rend un avis favorable pour l'installation du service. L'ARS a donc suivi cet avis ce mardi. Le docteur Maxime Fayard, cardiologue au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, dit avoir ressenti "un sentiment de satisfaction parce qu'on arrive enfin à obtenir l'autorisation d'un équipement qui nous manquait pour travailler mieux".

Une meilleure prise en charge des patients

Avec l'arrivée de ce service, le personnel soignant pourra donc bientôt pratiquer la coronarographie (l'examen qui permet de visualiser les artères du cœur) et l'angioplastie (le geste qui permet de rétablir la circulation artérielle). Il s'agit d'un "examen fondamental dans le cadre de l'urgence comme un infarctus du myocarde", précise le docteur Maxime Fayard. Ce nouveau service offrira la possibilité aux soignants d'"optimiser la filière de soins et d'avoir une organisation plus structurée et plus cohérente".

Ce nouveau service représentera une réelle amélioration de la prise en charge des malades, et notamment les patients qui nécessitent des soins urgents en cardiologie. Maxime Fayard salue "un bénéfice direct pour le patient qui a moins de risque de complications cardiaques". Jusqu'ici, "faute d'un tel équipement, les patients transitaient vers Macon ou Dijon".

Les autorités sanitaires estiment entre 1 500 et 2 000 actes qui pourraient être réalisés tous les ans à William-Morey.

Un tout nouveau plateau en 2024

Cela ne veut pas dire pour autant que le service ouvrira ses portes cette année, au contraire. "On part de rien, la salle n'existe pas", explique le chef du projet d'angioplastie à l'hôpital de Chalon-sur-Saône. Maxime Fayard estime que le service pourrait être opérationnel d'ici "dix-huit mois, ce qui nous amène à 2024". L'hôpital va en effet devoir réaliser des travaux : "On va créer un plateau technique opérationnel qui comprendra une salle de coronarographie et une salle de rythmologie où on implante des pacemakers", décrit le médecin.

Il s'agira de regrouper ces deux activités au sein d'un même plateau. Il faudra par ailleurs former les personnels et recruter "au niveau du plateau technique quatre infirmiers supplémentaires". Maxime Fayard assure que l'hôpital augmentera par la même occasion "la capacité des soins intensifs de cardiologie", ce qui "nécessitera quelques recrutements supplémentaires".

Selon le docteur Maxime Fayard, le budget pour les travaux, l'installation des équipements du plateau technique ainsi que d'une salle dédiée à la chirurgie vasculaire devrait avoisiner les 3,6 millions d'euros.