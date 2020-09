L'angoisse d'une maman alésienne depuis la rentrée scolaire

Il y a une semaine la rentrée des classes. Enfants, parents, enseignants, tout le monde a pris ses marques. Une rentrée 2020 très particulière avec la menace Covid. Dans les établissements un protocole a été mis en place pour tenter de limiter la propagation et garantir le plus de sérénité possible. Sérénité ? Il y a le cas de Stéphanie, maman de Cassandre et Juliette - 7 et 5 ans - qui vont à l'école à Alès. Stéphanie est atteinte d'une maladie auto-immune qui la classe dans la catégorie des personnes à risque et depuis la rentrée, c'est plutôt l’inquiétude qui prend le pas.

L'angoisse d'une maman d'Alès. Reportage. Copier

S’endormir chaque soir en ayant peur de ne pas se réveiller le lendemain

La grande à l'école semble plus protégée de la menace Covid, quant à la petite, il n'y a pas d'obligation de porter le masque. "Elle est susceptible de ramener le virus à la maison" dit Stéphanie qui fait tout pour se protéger. Terrible dilemme pour la famille qui ne peut retirer la petite de l'école, la maman est en télétravail.