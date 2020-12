"L’annonce du déconfinement possible au 15 décembre était illusoire", selon le professeur rémois Jacques Cohen

Jean Castex tiendra une conférence de presse ce jeudi à 18h. Le Premier ministre doit trancher la question d’un éventuel déconfinement au 15 décembre. L’ouverture prévue des théâtres, cinémas et musées pourrait être reportée car les indicateurs de l’épidémie ne sont pas aussi bons qu’espérés.

Emmanuel Macron avait évoqué le seuil des 5000 cas de contamination par jour pour déconfiner. On est actuellement à plus du double de ce chiffre. "Je crois que l’annonce du déconfinement possible au 15 décembre était de toute façon illusoire", estime le professeur Jacques Cohen.

"C’est quelque chose d’infantile et d’infantilisant pour la population. D’ailleurs, on aurait bien mieux fait de prendre d’autres indicateurs pour arriver au même résultat. L’indicateur du nombre de cas n’est pas terrible, ça dépend des tests. L’indicateur des patients en réanimation n’est pas aussi mauvais mais les soins ont changé. Beaucoup de patients ne sont pas en réanimation. Donc les indicateurs les moins mauvais sont le nombre d’hospitalisés. Mais même si on prend un meilleur indicateur, il était illusoire de penser que le pic épidémique pouvait redescendre aussi vite", poursuit le professeur rémois. Le professeur Cohen estime que la situation était prévisible et qu’il faut continuer les sacrifices pour faire baisser le pic.

Le confinement a-t-il été efficace ?

Les Ardennes font partie des départements où le virus est le plus actif en France, "parce qu’elles avaient été moins touchées", explique le professeur Cohen. Et puis la proximité de la Belgique n’arrange rien. "La Belgique à les taux les plus catastrophiques du monde en terme de mortalité", dit-il.

Est-ce que ce confinement a été efficace ? "Je n’en suis pas très certains parce qu’il aurait été nécessaire de le commencer plus tôt. Il est relativement mou quand vous comparez avec ce qui se passe en Chine ou en Italie. Je pense qu’on aurait dû faire beaucoup plus de tests et qu’il faut se préparer à faire des tests nombreux pour Noël. Et à la fin de cette vague épidémique en janvier, il faut faire des tests massifs zone par zone pour éradiquer le virus, comme les chinois sont parfaitement capables de le faire", dit le professeur Jacques Cohen.

Quel vaccin ?

Sur la question des vaccins qui doivent arriver prochainement en France, le professeur Cohen se montre encore prudent pour l’instant. "Si on me propose un vaccin inactivé, tué, que ce soit le vaccin chinois ou le vaccin de Valneva, qui malheureusement n’est pas encore disponible, je me ferai vacciner immédiatement. Pour les deux autres catégories, les ARN et les vaccins adénovirus, je pense qu’il faut attendre un peu plus de recul parce qu’on ne les a jamais utilisé chez l’Homme", dit-il.