L'Anses alerte sur les risques d'intoxication alimentaire avec les "courges amères"

Vous prévoyez peut-être de faire une soupe avec les courges utilisées pour décorer la maison pour Halloween. Si c'est le cas, prudence. Certaines courges "amères", qui ressemblent aux courges "classiques" peuvent causer des intoxications alimentaires, parfois graves. En pleine saison des cucurbitacées, l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (ANSES) alerte et rappelle les comportements à adopter.

Certaines courges sont toxiques et contiennent des substances très irritantes et amères, qui persistent à la cuisson. Elles peuvent être responsables rapidement de douleurs digestives, de nausées, de vomissements, d’une diarrhée parfois sanglante, voire de déshydratation sévère nécessitant une hospitalisation.

Attention aux coloquintes et aux récoltes "maison"

Parmi ces courges dites "amères" ou "toxiques", on retrouve les courges ornementales comme les coloquintes. Vendues dans le commerce, parfois au rayon fruits et légumes, pour un usage strictement décoratif, elles ne doivent pas être confondues avec des courges alimentaires.

C’est le cas également de certaines courges alimentaires cultivées dans le potager familial, qui deviennent impropres à la consommation à la suite d’hybridations sauvages. "Ce phénomène se produit lorsque cohabitent des variétés amères et des variétés comestibles, dans un même potager ou dans des potagers voisins, et que les graines sont récoltées et semées d’année en année", explique l'Anses. Elles ont pourtant la même apparence. Si vous avez un doute, il suffit donc de se fier au goût de la courge, en goûtant un petit morceau cru, et si le goût est amer : jetez la courge.

En cas d'intoxication, il faut contacter un centre antipoison près de chez vous. Pensez à conserver les restes de repas qui pourront éventuellement être utiles à des recherches de toxines dans la courge consommée. Et en cas d'urgence médicale, appelez le 15 ou le 112.